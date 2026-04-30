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テクニカルポイントドルカナダ、下降トレンドの継続性を判断へ、一目均衡表の雲に注目 1.3953ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3819200日移動平均 1.3809エンベロープ1%上限（10日間） 1.3783一目均衡表・基準線 1.375721日移動平均 1.3729100日移動平均 1.3728一目均衡表・雲（上限） 1.3706一目均衡表・雲（下限） 1.3683現値 1.367210日移動平均 1.3656一目均衡表・