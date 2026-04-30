円売りの動き、ドル円一時１６０．７２レベル＝ロンドン為替 ロンドン朝方は円売りの動きが広がっている。ドル円は高値を160.72レベルに更新。クロス円も堅調。ユーロ円は187.43レベル、ポンド円は216.31レベルまで高値を伸ばしてきている。NY原油先物は109ドル台後半に高止まりしており、中東情勢をめぐる警戒感は引き続き高い。 USD/JPY160.66EUR/JPY187.39GBP/JPY216.26