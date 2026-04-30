日本時間１５時４５分に仏消費者物価指数（速報）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（4月）15:45 予想1.1%前回1.0%（前月比) 予想2.1%前回1.7%（前年比)