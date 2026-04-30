酒田市の住宅の物置小屋に侵入し、タイヤを盗んだとして、23歳の男が建造物侵入と窃盗の疑いで警察に再逮捕されました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、酒田市東泉町2丁目に住む無職の男（23）です。警察によりますと、男は4月7日から11日までの間に、酒田市浜中の住宅の物置小屋に侵入し、アルミホイール付きタイヤ8本（時価約15万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。男は4月11日に軽トラックを盗んだ疑いで