さいたま市の住宅に忍び込んで現金などを盗んだとして39歳の男が逮捕されました。周辺では同様の被害がおよそ20件あり、警察が関連を調べています。【映像】松本容疑者の様子松本悠貴容疑者（39）は、今月15日から16日にかけてさいたま市岩槻区の住宅に忍び込み、現金700円と車の鍵を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、松本容疑者は工具で窓ガラスの鍵付近を割ったということです。松本容疑者は現場付近に住