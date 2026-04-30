国賓としてアメリカを訪問しているイギリスのチャールズ国王が、トランプ大統領の前で皮肉たっぷりの笑いを誘うスピーチをして話題となっている。【映像】皮肉たっぷりな爆笑スピーチ（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、このスピーチの背景について、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに読み解いた。■歴史を引き合いにしたブラックジョーク1月のダボス会議で、トランプ氏は「第2次世界大戦で米