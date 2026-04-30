富山市の住宅街で、犬の散歩をしていた40代の女性がクマに襲われてけがをしました。市や警察がパトロールをして注意を呼びかけています。【映像】クマに襲われ現場周辺の様子きのう午後7時半ごろ、富山市で40代の女性が犬の散歩をしていたところ、用水路から飛び出してきたクマに襲われました。女性は顔や頭などをひっかかれるけがをしました。近くの住民に助けを求め病院に搬送されましたが、命に別状はないということです