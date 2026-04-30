中東情勢の緊迫化によるナフサ不足の影響で、夏以降に値上げラッシュが再燃する可能性があります。【映像】夏以降に値上げラッシュ再燃の可能性帝国データバンクによりますと、5月に値上げされる飲食料品は70品目で、チョコレートなどの「菓子」が目立ちました。今年の値上げ品目は9月までの累計で6290品目に及んでいますが、去年より6割少ないペースで推移しています。値上げの主な要因は「原材料高」や「包装・資材」で