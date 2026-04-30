乃木坂46の増田三莉音さんが、体調不良のため活動を休止することを、4月28日、グループの公式サイトで発表しました。 【写真を見る】【 乃木坂46・増田三莉音 】体調不良のため活動休止を発表「当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」グループの公式サイトは、「増田三莉音の活動休止に関するお知らせ」と題して、「増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間