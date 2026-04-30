4月30日（現地時間29日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズで12シーズン指揮を執ってきたスティーブ・カーHC（ヘッドコーチ）が、28日にジョー・レイコブ（オーナー）とマイク・ダンリービーJr.GM（ゼネラルマネージャー）と2時間話し合いの場を持ったと『ESPN』が報じた。 カーHCにとって、契約最終年となった2025