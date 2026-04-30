4月30日、Wリーグは自由契約選手リストを更新し、新たに4名が登録された。 レギュラーシーズンをプレミア1位で終えたトヨタ自動車アンテロープスからは、シュックカイリーアネットと金田愛奈がリスト入り。アメリカ出身で身長196センチのアネットは今シーズン加入し、平均6.0得点4.0リバウンドを記録した。所属2年目の金田は平均1.7得点1.1リバウンドをマークしていた。