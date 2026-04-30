ＮＳユナイテッド海運が後場急騰。３０日午後２時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算を発表。更に２７年３月期の業績予想を開示した。２７年３月期の売上高は前期比０．１％増の２３００億円、営業利益は同１２．５％増の２３１億円、最終利益は同４．１％減の２３１億円を計画する。２６年３月期の業績は計画に対して上振れして着地し、期末配当予想を大幅に引き上げた。今期は２ケタの営業増益予想で、高水準の配当利回りも着