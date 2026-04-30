東京証券取引所は３０日、同日午後２時１０分から牧野フライス製作所の株式売買を停止したと発表した。理由は「公開買付の撤回に関する報道の真偽等の確認のため」。日本経済新聞電子版は同日、「アジア系の投資ファンド、ＭＢＫパートナーズが牧野フライス製作所の買収を巡る政府の中止勧告を受け入れる方針を固めたことが３０日わかった」と報じた。 出所：MINKABU PRESS