ミスミグループ本社が後場終盤になって急伸し年初来高値を更新している。午後３時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で売上高４９１５億円（前期比１１．４％増）、営業利益５５０億円（同１５．５％増）と２ケタ営業増益を見込むことが好感されている。データセンターや半導体などの成長産業における自動化需要がグローバルで持続的に高まっていることが追い風となる。なお、純利益は前期に法人税