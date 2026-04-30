日華化学は後場終盤に急騰している。きょう午後３時ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１５０億１７００万円（前年同期比１３．８％増）、営業利益が１１億５９００万円（同３５．４％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。主力の化学品事業が業績を牽引。フッ素フリー撥水剤や工程薬剤など高付加価値ＥＨＤ（環境、健康・衛生、デジタル、先端材料）関