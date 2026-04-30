ＩＤホールディングス＝後場に入り急動意。午後１時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高４２０億円（前期比６．７％増）、営業利益４５億円（同９．０％増）、純利益３０億円（同３．２％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を５０円と実質増配としたことが好感されている。ＩＴ投資ニーズが引き続き堅調に推移しており、特に、社内ＩＴ環境の整備やＡＩ導入に関するコンサルティングのニ