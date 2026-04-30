スクロール [東証Ｐ] が4月30日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の60億円→61.6億円(前の期は64.2億円)に2.8％上方修正し、減益率が6.6％減→4.0％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の28億円→27.6億円(前の期は42.6億円)に1.1％下方修正し、減益率が34.4％減→35.1％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づい