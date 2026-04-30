ＢＩＰＲＯＧＹ [東証Ｐ] が4月30日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比15.7％増の312億円になり、27年3月期も前期比3.2％増の322億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を120円→130円(前の期は110円)に増額し、今期も前期比10円増の140円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3