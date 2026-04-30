日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス [東証Ｐ] が4月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.2％増の191億円になり、27年3月期は前期比0.8％増の193億円とほぼ横ばいを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比44.7％減の34.2億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の43.3％