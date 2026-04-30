ＪＲ西日本 [東証Ｐ] が4月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.9％増の1836億円に伸びたが、27年3月期は前期比21.1％減の1450億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を90.5円→97.5円(前の期は84.5円)に増額し、今期も97.5円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は10.9億円の赤字(前年同期は14.1億円の黒字)に転落し、売上営業利