クレハ [東証Ｐ] が4月30日大引け後(15:30)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の100億円の黒字→101億円の赤字(前の期は78億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の36.8億円の黒字→164億円の赤字(前年同期は21.4億円の黒字)に減額し、一転して赤字計