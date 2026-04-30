ＧＭＯフィナンシャルホールディングス [東証Ｓ] が4月30日大引け後(15:31)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比80.3％増の64.3億円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同一期間の32.5％→39.8％に上昇した。 株探ニュース