30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比11.1％増の4256億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.9％増の3224億円だった。 個別ではｉシェアーズＳ＆Ｐ５００トップ２０ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤＡＱ－１００ 、ＳＰＤＲＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ 、グローバルＸ