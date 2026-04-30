ナガセ [東証Ｓ] が4月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比50.2％増の58.2億円に拡大し、27年3月期も前期比10.5％増の64.3億円に伸びを見込み、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当120円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.8％増の9.7億円