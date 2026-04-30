ギックス [東証Ｇ] が4月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常損益は6000万円の黒字(前年同期は1億1000万円の赤字)に浮上して着地した。 併せて、通期の同損益を従来予想の1億1000万～1億3000万円→6900万円の赤字～1100万円の黒字に下方修正した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常損益は7300万円の黒字(前年同期は7200万円の赤字)に浮上し、