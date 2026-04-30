5月1日のソフトバンク戦に先発予定の楽天・古謝樹が30日、楽天モバイルで軽めの調整を行った。チームは4連敗中で、カード初戦を任された左腕は「連敗ということは意識せずに、また一からチームにいい流れを呼び込むピッチングができればいいなと思ってます」と力を込めた。ソフトバンク戦では昨季から栗原、周東ら左打者に苦戦しており「高低、アウトコース、インコース、全てのコースを突かない打ち取れないので、ゾーンを