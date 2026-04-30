西日本シティ銀行（福岡市）は３０日、行員が下関支店（山口県下関市）の執務室内を撮影してＳＮＳに投稿し、顧客の個人情報がインターネット上で拡散された事案が判明したと発表した。動画や画像に顧客７人の氏名が映っており、同行は「信用を旨とする金融機関として深く反省する。全行あげて再発防止に努める」としている。同行によると、動画や画像は行員がＳＮＳに自ら投稿しており、執務室内に設置されたホワイトボードに