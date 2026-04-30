30日の天気は西から雨の範囲広がる。これまでの一日の天気を振り返ります。■西日本は本降りの雨南西諸島は非常に激しい雨も30日（木）は前線を伴った低気圧が九州の南を進み、西日本は朝から広い範囲で雨が降りました。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、南西諸島では大気の状態が非常に不安定となり、石垣島や西表島で非常に激しい雨を観測しています。雨の範囲は次第に東へと広がり、午後は東海や関東南部沿岸