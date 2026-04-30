取材プロセスを見せる新報道番組は、SNS時代にどう記者を守ればいいのか――。27日に行われた日本テレビの定例会見で、新番組『追跡取材 news LOG』(毎週土曜22:00〜)をめぐり、記者や番組への誹謗中傷リスクについて質問が飛んだ。伊佐治健取締役執行役員(報道担当)は「SNSによる記者あるいは番組に対する中傷は非常に大きな問題」とし、記者の安全に配慮しながら番組の信頼獲得を目指す考えを示した。日本テレビ本社＝東京・汐留