イギリスのウィリアム皇太子とキャサリン妃が結婚15周年を迎え、ファミリーポートレートを公開した。愛犬のオーラに加え、新たに家族に迎えられたとみられる子犬の姿もあり、78万超の「いいね」が寄せられるなど、絶賛の声が集まっている。【写真】ウィリアム皇太子＆キャサリン皇太子妃一家、イースター礼拝に勢ぞろい夫妻の出席は3年ぶり現地時間4月29日、インスタグラムを更新した皇太子夫妻は、赤いハートの絵文字ととも