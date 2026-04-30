​​俳優の大泉洋と松田龍平が共演する映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』より、撮影クランクアップ前日に行われた＜ファミリーデイ＞のレポートが到着した。【写真】映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』ファミリーデイ女の子を抱っこする大泉洋本作は、アジア最北の歓楽街・札幌ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋「探偵」と、松田演じる相棒「高田」が、毎度厄介な事件に巻き込まれていく姿を描いた「探偵