8月29日・30日に放送される日本テレビ系『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』。今年のチャリTシャツデザインを昨年に続き、「名探偵コナン」などを生み出した漫画家・青山剛昌が手掛けることが発表され、Tシャツデザインが公開された。カラーバリエーションは後日発表。また、チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに「名探偵コナン」愛あふれる、ちゃんみなが就任した。【写真】『24時間テレビ49』チャリTシャツをデ