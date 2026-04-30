マルセロ・ヒアンが柏戦で2アシストFC東京は4月29日、明治安田J1百年構想リーグ第13節で柏レイソルとアウェーで対戦し、3-1で勝利した。2アシストを記録したFWマルセロ・ヒアンは「ビッグゲームをものにできた」と充実感をにじませた。ヒアンは前節の水戸ホーリーホック戦で豪快なミドル弾を決め、MF佐藤龍之介のゴールもアシスト。柏戦でも先制点となったMF遠藤渓太のゴールをお膳立てし、さらに佐藤のゴールも演出した。首