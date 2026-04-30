高松北警察署 高松北警察署長は4月30日、指定暴力団二代目親和会の幹部で高松市の無職の男（59）に対し、暴力団対策法に基づく中止命令（脱退妨害等に対する措置）を出しました。 この幹部は、2026年2月初旬ごろ、二代目親和会の事務所で、男性（32）に対し「今は時期が違うだろ」「タイミングが悪いわ」「やめたら、香川でおれんようになるんぞ」などと言い、会から脱退することを妨害した疑いです。 暴対法では、指定