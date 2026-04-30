記事ポイントJJ BURGERが2026年5月1日〜31日の期間限定で「牛プルコギバーガー」2種を発売はちみつ・リンゴ果汁入りのオリジナルプルコギソースと韓国味噌サムジャンを組み合わせた甘辛バーガーGW中のモバイルオーダーで20%キャッシュバック、バーガーチケット5枚集めでJJベアのぬいぐるみをプレゼントスーパーセンターPLANT（本社：福井県坂井市）の直営ハンバーガーショップ「JJ BURGER（ジェイ・ジェイ・バーガー）」が、2026年