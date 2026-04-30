仏俳優ジャン・レノ（77）がフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演。挑戦したい役について語った。生野陽子アナから「やってみたい役はあるんですか？」と聞かれたジャン・レノ。「オーケストラの指揮者の役をやってみたい」と答えた。「頭の中で音楽を整理できる、ああいう才能ある方たちに憧れているので」と説明。「素晴らしい能力だと思います」と伝えた。