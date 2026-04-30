元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、50代タレントの休養が続いている件について言及した。「バナナマン」日村勇紀は今年に入って体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。所属事務所は28日み日村の休養を公式サイトで発表。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。鈴木