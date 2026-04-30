お笑いタレントの今田耕司（60）、タレントの指原莉乃（33）、お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛（40）が30日、都内でプライムビデオ「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4の配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。スタジオMCとして、今回の恋愛模様を見届けた3人。バチェラー・バチェロレッテで通算10作目となる今作に携わるにあたり、今田は「毎回僕“わー！”とか“勉強になるな”って言ってますもんね。いつ学