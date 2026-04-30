ジャンプグループ発の縦読みマンガアプリ「ジャンプTOON」が、5月29日に創刊2周年を迎える。あわせて、『ジャンプTOON 2周年感謝祭』が開催される。【画像】まさかの1ヶ月何度でも読み放題になる『ラスボス少女アカリ』 ほか「ジャンプTOON」では、オリジナル縦読みマンガ作品や人気作品のタテカラー版作品を連載。本感謝祭では、「ジャンプTOON」のオリジナル作品が最新話まで一気読みできる「全話無料」キャンペーンをはじめ