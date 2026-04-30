【君島圭介のスポーツと人間】相手に敬意を持ってフェアプレーで試合に臨む。近年のスポーツ界では常識となっている。そういうことが尊重される時代だし、大事なことだが、ときどきお尻がむずがゆくなる。本当にリスペクトしてるの？幕内優勝11回を誇る第64代横綱の曙太郎は米国メディアの取材に応え、「相手を殺す気持ちで土俵に上がっている」と発言した。物騒な言葉ではあるが、そこに取り組み相手に対する最上級のリス