KADOKAWAは30日、アニメ『佐々木と宮野』の公式SNSにおいて、2021年に公式インスタグラム、2022年に公式Xで募ったプレゼントキャンペーン投稿について、抽選が未実施となっていたことをアニメ映画『佐々木と宮野―卒業編―』の公式ホームページを通じて謝罪した。【X投稿】『佐々木と宮野』4年前の抽選未実施を該当投稿を引用し謝罪ホームページでは、「アニメ『佐々木と宮野』キャンペーンの不実施に関するお詫びとご報告」と