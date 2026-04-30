お笑いコンビ、メッセンジャー黒田有（56）が12日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。値上がりの続く石油関連製品の使用について持論を語った。米国によるイラン攻撃開始から2カ月が経過し、それに伴う供給不安から、石油関連製品の値上げが続いている。黒田は身近なものがどんどん値上がりしていくことに「国民で上がっているところを下げていくと。今だけとりあえず我慢