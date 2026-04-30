◇ナ・リーグダイヤモンドバックス6−2ブルワーズ（2026年4月29日ミルウォーキー）ダイヤモンドバックスのイルデマロ・バルガス内野手（34）が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「5番・一塁」で先発出場。5打数2安打で開幕からの連続安打を「22試合」に伸ばした。バルガスは2回1死の第1打席で2ボールからの3球目、相手先発・スプロートのカットボールを捉え、左前打。いきなりHランプを灯し、記録を伸ばした