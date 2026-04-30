お笑いコンビ、鬼越トマホーク良ちゃんが30日、Xを更新。全芸人に嫌われている芸人を実名告白した。前日29日には「『全芸人に嫌われてるカジサックの良いところを30個発表しよう』という動画を撮りたいんですが『動きが速い』しか思いつかないのであとの29個は公募してまとめて発表します。コメントください」と募集。現在、3000件に迫るコメントが集まっている。カジサックことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）はヒカ