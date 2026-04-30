奈良競輪のF1ナイターは5月1日に開幕する。4月30日は前検を実施した。来期S級へ復帰する吉田勇人（47＝埼玉）は、現在A級3班に在籍する息子・夢希斗（21＝埼玉）から刺激を受けている。「（助言する際に）あんまり言い過ぎないように、とは思っています。勝負どころ、仕掛けのタイミングなどについて、ですかね」と話す。その息子は4月半ばに、この奈良でチャレンジ決勝へ進み3着だった。アドバイスする側としては自身のレー