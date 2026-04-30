映画評論家の中井圭氏が30日、Xを更新。「戦争反対」表明をめぐる議論を受け、思いをつづった。SNS上では戦争への忌避感を表明する投稿に対して批判的なコメントも投げかけられる状況が続いている。中井氏は「ここのところ、デモや『戦争反対』という言葉について議論がなされているのを見かけます」と言及。「多くの人が『自分や家族、友人、恋人が前線に引っ張り出されるような戦争には反対』と少なくとも考えているのではないか