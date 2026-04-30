おうち料理研究家のみきママが28日に自身のアメブロを更新。コーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』風の紅茶のパウンドケーキの再現レシピを紹介した。【映像】高島彩、「結局2日続けて」同じ弁当を作った理由を明かすこの日、みきママは「スタバ風紅茶のパウンドケーキ再現です!!」というタイトルでブログを更新。完成したケーキの写真を公開し「スタバもアイシングかかってます」とコメントした。続けて、材料や作