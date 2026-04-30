普段の日常生活が話題になる！2NE1のBom（ボム、42）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。「パク・ボム、日差しを浴びて」と数枚の写真を投稿した。公開写真には外出した際の様子が写っていた。胸元を強調した衣装で、街中で自撮り写真を撮り、飲食店でもカメラを見つめながら自分で写真を撮った。韓国メディアのスポーツ東亜は30日「ボムが自宅を出た。これまで通常の活動ができないほど不安な様子を見せて心配されてい