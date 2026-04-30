現地４月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、アトレティコ・マドリーとアーセナルが前者のホームで対戦。１−１で引き分けた。アーセナルの地元メディア『football.london』によれば、この試合後に一触即発の事態が起きたという。ゲームを終えて選手や監督らがピッチからロッカールームへ引き上げる際に、アーセナルDFベン・ホワイトが選手入場口の地面に描かれたアトレティコのエンブレムを踏