日本代表の森保一監督は４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節の東京ヴェルディ対鹿島アントラーズを視察。味の素スタジアムで囲み取材に応じ、国際サッカー評議会（IFAB）が適用を承認し、６月に開幕する北中米ワールドカップから導入される新ルールに言及した。28日のIFABの年次総会で発表された主な新ルールが、遅延行為の厳罰化などだ。スローインやゴールキック時に“５秒ルール”が設定され、故意